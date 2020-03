Wachter op bedrijfscomplex betrapt zijn eigen stiefzoon daar op diefstal

Een wachter op een bedrijfscomplex in Suriname, heeft deze week zijn eigen stiefzoon betrapt op diefstal. De jongeman in kwestie, de 27-jarige Diradj J., is op maandag 2 maart door de politie van het bureau Flora ingesloten ter zake diefstal van een aantal reflecterende dranghekken.

Deze dranghekken bevonden zich op het complex waar de stiefvader werkzaam is. Diradj had de hekken van het bedrijfscomplex weggenomen en in een bosschage gezet, niet ver van het bedrijf. Hij wachtte hoogstwaarschijnlijk op een voor hem gunstig moment om de gestolen dranghekken verder te verplaatsen.

Zover kwam het echter niet. De stiefvader ontdekte de diefstal op tijd en vond de dranghekken in het bosschage. De stiefzoon werd door de politie opgepakt en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie opgesloten.

De politie heeft de gestolen dranghekken, ook na afstemming met het Openbaar Ministerie, afgestaan aan de rechtmatige eigenaar, meldt het Korps Politie Suriname.