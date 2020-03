Vrouw vast voor oplichten sollicitanten met nep vacature voor werk op Zanderij

Een 24-jarige vrouw, die korte tijd in een van de winkelunits op de Surinaamse luchthaven Zanderij als verkoopster werkzaam was, heeft diverse mensen opgelicht met een fake sollicitatie oproep voor een baan op Zanderij. De vrouw, Shivannie M., liet sollicitanten vooraf geld betalen en ging ermee vandoor. Ze is gisteren op een adres in het district Wanica aangehouden door het Korps Politie Suriname.

Volgens de Surinaamse politie heeft de vrouw via social media een fake account geopend onder de naam Victoria Group, waarbij zij geïnteresseerden opriep te solliciteren voor de functie van administratieve kracht op de Luchthaven te Zanderij. Gegadigden hebben haar op verschillende locaties ontmoet en een nationaliteitsverklaring, een uittreksel, pasfoto’s, en vaccinatie boekje van gele koorts, kopie diploma’s en het bedrag van SRD 150 aan haar moeten overhandigen.

Toen enkele sollicitanten na een bepaalde tijd geen reactie kregen, besloten zij op vrijdag 21 februari Shivannie op te gaan zoeken op de Luchthaven te Zanderij. De vrouw was daar vanaf de maand januari 2020 tot eind februari 2020 werkzaam. In die korte periode heeft zij het legitimatiebewijs dat aan haar was verstrekt om de Luchthaven te kunnen betreden, gebruikt om geloofwaardig over te komen bij de geïnteresseerden.

De sollicitanten werden naar de politie verwezen voor het doen van aangifte.

Na intensief speurwerk is Shivannie op 4 maart aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Ze heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit en dat zij het geld ten eigen bate heeft gebruikt. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

De politie vermoed dat meerdere personen benadeelden zijn geworden. Deze benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de politie van voormeld ressort voor het doen van aangifte. Het telefoonnummer van Politie Zanderij is 0325222.