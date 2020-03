Politieagenten aangehouden voor diefstal van geïnde boetegelden

Twee politieagenten verbonden aan bureau Calcutta in het district Saramacca in Suriname zijn dinsdag aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat zij geïnde boetegelden van verkeersovertreders zouden hebben verduisterd c.q gestolen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de agenten reeds geruime tijd bezig waren de boetegelden achterover te drukken. Collega’s hebben alarm geslagen waarna er een onderzoek is gestart.

De wetsdienaren zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De afdeling Onderzoek Personeelszaken heeft de zaak in onderzoek.