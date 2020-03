Ook rooms-katholieke kerk in Suriname bereidt zich voor op coronavirus

Mocht het het coronavirus Suriname bereiken dan zal de rooms-katholieke kerk in Suriname ook gepaste maatregelen nemen. Dat heeft het bisdom in Paramaribo in een brief bekend gemaakt aan haar pastores en diakens.

“Het coronavirus is zich gestadig aan het verspreiden over de wereld. Tot dusver is dit virus niet in ons land waargenomen. Het is echter wel raadzaam dat wij ons daarop voorbereiden en weten welke maatregelen wij moeten nemen om onze mensen te beschermen en verspreiding te verminderen” aldus Bisschop Karel Choennie.

Mocht het helaas toch zover komen dat het virus ook in Suriname wordt vastgesteld, dan zullen met onmiddellijke ingang de navolgende maatregelen van kracht zijn voor vieringen in heel het bisdom, zolang het virus nog niet onder controle is:

• tijdens vieringen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

• communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

• de kelkcommunie (wijn) is voorbehouden aan de celebrant;

• kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand, maar doen dat middels hoofdbuiging;

• geen gebruik van wijwater in de kerk bij binnenkomst en vertrek.

De Bisschop doet een beroep op iedereen in Suriname om elkaar te helpen en bij te staan om deze pandemie met kalmte tegemoet te treden.