NATIN-studenten bezoeken LVV-ressortkantoor Tamansarie

Om meer te weten te komen over theoretische als praktische plantvermeerderingstechnieken hebben NATIN-studenten en begeleiders afgelopen maandag een bezoek gebracht aan het LVV-ressortkantoor te Tamansarie. Het gaat om drie docenten en 16 studenten van het 2e en 3e leerjaar richting agrarische productie.

De rayonleider van Tamansari, Armand Matdoerijat en assistente, Fadilla Kromomwidjojo, hebben samen met de landbouwvoorlichters van het ressort Tamansarie de studenten begeleid en hen voorzien van alle informatie over generatieve, alsook de vegetatieve plantvermeerdering. De verschillende technieken zoals oculeren, stekken, enten, afleggen en marcotteren hebben zij ook zelf mogen uitproberen. De studenten zijn ook wegwijs gemaakt in het composteren. Voor de studenten en de begeleiders was het een hele prettige ervaring. Naar zeggen van de studenten hebben zij nu een beter beeld over de verschillende plantvermeerderingstechnieken.

Matdoerijat en het team van het ressort Tamansarie vonden het ook een genoegen om de NATIN-studenten en hun begeleiders te ontvangen en van de nodige informatie te voorzien. “Voor ons is het ook belangrijk dat we de studenten hebben voorzien van de juiste informatie, zodat zij meer belangstelling krijgen voor het vak. Wie weet worden een of meerdere van de studenten fulltime agrariër of landbouwvoorlichter in Suriname”.

LVV-minister Rabin Parmessar stelt dat het ministerie in dienst staat van de Surinaamse gemeenschap. “We verlenen niet alleen diensten aan de agrariërs, maar voorzien ook in de behoefte van informatie en trainingen. We zullen dat blijven doen zolang er behoefte is”.