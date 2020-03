Leden hoofdstembureaus beëdigd door Biza-minister

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de voorzitters, waarnemend voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus voor de verkiezingen van 25 mei 2020 dinsdag beëdigd in het Lalla Rookhgebouw. De districtscommissarissen (dc’s) zijn benoemd tot voorzitter van het hoofdstembureau in hun district. Met de aflegging van de eed of de belofte hebben zij aangegeven zich ten volle in te zetten in het verkiezingstraject en zich daarmee gecommitteerd aan de beginselen van integriteit en plichtsbesef bij en rond alle te verrichten werkzaamheden.

Noersalim wees de verantwoordelijken op de belangrijke taken die zij zullen vervullen. Ze zijn verantwoordelijk voor verschillende verkiezingsprocedures vanaf de kandidaatstelling, bewilliging van de gekozen kandidaten, alsook op de dag der stemming. Ook dragen zij de verantwoordelijkheid over de stembureaus die in de verschillende ressorten van hun kiesdistrict zullen worden opgezet. Zij zijn verder verantwoordelijk voor de resultaten in het desbetreffende district en de verwerking van de verschillende proces-verbalen van de stemopneming alvorens deze worden doorgeleid naar het Centraal Hoofdstembureau Suriname (CHS).

Volgens de bewindsman vervult het hoofdstembureau een centrale rol bij de verkiezingen van de volksvertegenwoordigende organen, waarbij alle verkiezingsprocessen in goede banen moeten worden geleid. In de komende periode wordt van de verantwoordelijken een goed coördinatievermogen en tactvol optreden verwacht. “Ik ben ervan overtuigd dat uw keuze om zitting te nemen in het hoofdstembureau een weloverwogen besluit is, mede gebaseerd op uw motivatie, inzet en deskundigheid”, aldus de minister. Biza organiseert binnenkort een trainingssessie voor de hoofdstembureaus. De minister gaf verder aan dat de nodige voorbereidingen voor de sessie reeds rond zijn. Het was slechts wachten op de formele instelling van de Surinaamse hoofdstembureaus.

Districtscommissaris tevens hoofdstembureauvoorzitter Sarwankoemar Ramai van Saramacca zegt dat hij nu kan starten met de wettelijke taken die zijn vastgelegd voor de hoofdstembureaus en de voorbereidingen van de verkiezingen in zijn district. De Ter Inzage Legging van de kiezerslijsten verloopt vlot. Een grote groep in Saramacca heeft haar gegevens reeds gecontroleerd. Samen met zijn team zal men zich volledig inzetten om onafhankelijke, goede algemene, geheime en vrije verkiezingen voor te bereiden.

Volgens Sam Karijosemito, lid van het hoofdstembureau Commewijne, is de voorlichting naar het volk toe en het plaatsen van de straatnaamborden van eminent belang. Ook de besteller van de oproepingskaarten moet efficiënt kunnen werken en de geadresseerde kunnen bereiken. Het hoofdstembureau zal dit alles moeten coördineren voor een vlotte voorbereiding naar de verkiezingen toe. “Er zijn deskundigen op het commissariaat. Voor mij is het een eer om mijn land te mogen dienen in deze fase en het team zal met de overige actoren samenwerken om deze verkiezingen vlekkeloos te laten geschieden”.