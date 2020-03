Grens met Frans-Guyana gesloten, ook veel winkels in Albina dicht

Als gevolg van de vijf geconstateerde gevallen van het coronavirus in Saint Laurent Du Maroni, is de grens met Frans-Guyana gesloten. Ook zijn veel winkels in Albina dicht en zijn er weinig mensen op straat, meldt een bron aan de redactie van Waterkant.Net.

Districtscommissaris Freddy Daniel van Marowijne Noordoost zei tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) dat niemand de oversteek naar de Franse kant en omgekeerd mag doen. Hij zal vandaag met de politie, douane en het leger nagaan hoe de controle op de Marowijnerivier zal geschieden, aldus de krant.

In Albina ontstond vanmorgen paniek toen een inwoner van Albina onderstaand bericht plaatste, dat het eerste geval van besmetting met het coronavirus in Suriname geregistreerd was in de grensplaats. Tot nu toe is er geen bevestiging van dit bericht.

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) komt vanavond met een live uitzending over het COVID-19 virus. “U kunt vanavond om 19.00u LIVE alle vragen stellen over het COVID-19 virus. Dat kan door te bellen of appen. Maar ook via onze FB pagina kunt u uw vragen stellen onder de LIVE-FEED die wij zullen delen” meldt het NII.