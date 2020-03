Van Trikt vandaag weer voor rechter-commissaris

Robert-Gray van Trikt, de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname die nog steeds is aangehouden, verschijnt vandaag weer voor de rechter-commissaris. Dat zegt zijn advocaat Irwin Kanhai aan ABC Nieuws.

Van Trikt is begin februari in verzekering gesteld door de afdeling fraude van de politie. Hij wordt onder andere verweten van conflict of interest, ongebruikelijke transactievorm bij de aanschaf van twee voertuigen, corruptie en integriteitsinbreuk. Naar aanleiding hiervan werd Van Trikt ontslagen.

Kanhai benadrukte eerder dat zijn cliënt niet alleen heeft gehandeld, maar met afstemming en in opdracht van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Hoefdraad zou op 29 februari ook gehoord worden, maar was die dag uitlandig.

Volgens Van Trikt is hij onschuldig en vind hij het vreemd en onprettig dat hij is opgesloten.