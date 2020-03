Milieu activist kritisch over uitbaggeren: ‘Enige reden is om bossen leeg te roven’

Afgelopen maandag werd in Suriname het startsein gegeven voor het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier. De Surinaamse regering is enthousiast omdat vrachtschepen hierdoor grotere ladingen naar Paramaribo kunnen vervoeren. Maar de bekende milieu activist Erlan Sleur is kritisch en zegt “de enige reden om te baggeren is om onze bossen leeg te roven.”

Volgens hem vertrekken wekelijks vele grote schepen met boomstammen vanaf diverse Surinaamse havens. Die schepen zouden alleen met hoogwater kunnen uitvaren. “Suriname zelf wordt leeggeplunderd en vernietigd. De houtkap kost de Surinaamse gemeenschap alleen geld” aldus Sleur.

“Negatieve balans uit de houtinkomsten, kapotte wegen, corruptie en een vernietigd bos dat voor goudzoekers toegankelijker wordt, door de vele boswegen die worden aangelegd. Kortom, vernietiging op vernietiging” zijn volgens hem de effecten van grootschalige houtkap.

Sleur besluit zijn betoog door te stellen dat alleen de Chinezen, MaleisiĆ«rs en de corrupte Surinamers aan dit onderonsje van uitbaggeren verdienen…