Google: ‘Website Consulaat Suriname in Nederland mogelijk gehackt’

Ben je als op dit moment in Nederland op zoek naar de juiste en betrouwbare informatie van de Surinaamse overheid, dan kun je even niet terecht op de site van het Consulaat van Suriname in Nederland. De site is volgens Google mogelijk gehackt.

Bezoekers die www.consulaatsuriname.nl intypen komen op een blanco pagina terecht. Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. “Ik moest even de juiste en betrouwbare informatie met betrekking tot een visum voor Suriname opzoeken, maar dat kan nu niet” zegt een teleurgestelde bezoeker van de site tegen onze redactie.

De redactie van Waterkant heeft getracht het Consulaat telefonisch te bereiken maar niemand nam op. Dit is de melding die internet gebruikers momenteel te zien krijgen: