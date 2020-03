Geen sprake van misdrijf bij dood vader 18-jarige moordverdachte

Justitie in Suriname heeft geen reden om aan te nemen dat de vader van de 18-jarige moordverdachte Vidjai J. om het leven gekomen is door een misdrijf. Dat volgt na onderzoek van het stoffelijk overschot van de man, verneemt de redactie van Waterkant.Net. Zijn lichaam is nu ook aan de familie vrijgegeven voor de uitvaart.

Vidjai J. wordt verdacht van de spraakmakende moord op de 16-jarige Dion Beeldstroo maar ook zijn eigen moeder. Hij zou haar een cocktail van vloeibaar rattengif en ‘Desperado’ hebben toegediend. De vrouw werd ziek en stierf na enkele dagen in het ziekenhuis.

Zijn vader werd enige tijd terug opgenomen op de Intensive Care nadat ook hij plotseling ernstig ziek was geworden. Daar overleed hij vorige week. Voor de familie was het onduidelijk of Vidjai ook meer afweet van de dood van zijn eigen vader.

Het lichaam van de man werd door justitie in beslag genomen voor onderzoek. Hierbij zijn geen strafbare feiten aan het licht gekomen en heeft justitie in Suriname klaarheid voor de familie gebracht in deze zaak.