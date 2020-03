Auto betrokken bij dodelijk ongeval 75-jarige fietser in beslag genomen

De politie in Suriname heeft dinsdag een auto achterhaald en in beslag genomen, die vermoedelijk betrokken was bij een dodelijke aanrijding in Paramaribo afgelopen zondag. Bij dat incident werd een 75-jarige fietser van achteren aangereden door een automobilist, die op de vlucht sloeg.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig in beslag werd genomen op een adres, niet ver van de plek van de aanrijding. Naar verluidt heeft het voertuig dat in beslag genomen werd schade, die aangeeft dat het mogelijk betrokken was bij een aanrijding.

De bejaarde fietser, John Sadjala Maddoe, werd in de vroege ochtend van zondag 1 maart in de Gompertstraat door een autobestuurder doodgereden. Deze autobestuurder heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten en is na de aanrijding doorgereden.

Het is niet bekend of de bestuurder ook is achterhaald en aangehouden. De politie van de Verkeersunit Paramaribo heeft deze zaak in onderzoek.