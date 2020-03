Man die huis in brand stak en zelfmoord pleegde is bekende 74-jarige Surinaamse wielrenner

De man die maandag zijn huis in brand stak en daarna een einde aan z’n leven maakte, is een bekende Surinaamse wielrenner van weleer. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 74-jarige Robby Frans D’Arnault, wonende aan de Kampong Ketjilweg in het district Saramacca.

D’Arnault, ook wel bekend als ‘Bouta van Saramacca‘ was de oudste en nog actieve wielrenner van Suriname (foto). Hij won diverse prijzen en kreeg in 2003 nog een speciaal certificaat voor zijn aan de Surinaamse sportgemeenschap bewezen prestaties.

Hij begon in de jaren zestig met de wielrensport op de wielrenbaan bij de Surinaamse Voetbalbond, thans Andre Kamperveen Stadion. D’Arnault heeft Suriname verschillende malen vertegenwoordigd in het buitenland waaronder Trinidad, Frans Guyana, Guyana en Barbados.

Waarom hij vandaag doordraaide en overging tot afbranden van zijn woning, is nog niet bekend. De man zou met zijn jachtgeweer op de auto van zijn buurvrouw hebben geschoten. Ook schoot hij haar hond dood.

Vermoedelijk was hij op zoek naar de buurvrouw, maar die was niet thuis. Het onderzoek is in volle gang.