VIDEO: Zeven gewonden bij zware aanrijding te Saramacca

Bij een zware aanrijding in Suriname tussen twee voertuigen, zijn zondagmiddag zeven gewonden gevallen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 17.00u plaats vond aan de Mr. P. Chandishawweg in Sarmacca.

Bij het verkeersongeval waren een busje en en personenauto betrokken. Zeven mensen raakten hierbij gewond, waaronder een aantal kinderen die in het busje zaten. Ook de bestuurder van de personenwagen, een Toyota Mark X, raakte gewond aan het hoofd (foto).

Volgens enkele omstanders verkeerde de gewonde Mark X bestuurder onder invloed van alcohol. Zijn auto sloeg bij het ongeval over de kop.

De politie van Jarikaba was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Zodra er meer bekend is zal dit bericht worden aangevuld.

Filmpje van de situatie ter plekke gemaakt door Akshay:

Gewonden bij zware aanrijding te Saramacca Gewonden bij zware aanrijding te Saramacca – video Akshay Posted by Tegen Haat on Sunday, 1 March 2020