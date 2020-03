Unleaded opgeraakt bij verschillende Shell/SOL pompstations in Suriname

Bij verschillende pompen van oliemaatschappij Shell/SOL in Suriname, is ongelode benzine in het weekend helemaal opgeraakt. Diesel is wel vollop verkrijgbaar. GOw2 en R.B. Enterprises hadden wel genoeg unleaded in voorraad en hebben het tekort opgevangen.

SOL-directeur Mark Goede heeft laten weten dat een lading olie vandaag binnenkomt. In de middag zullen de verschillende pompen weer optimaal bevoorraad worden met ongelode benzine.

De staat is de oliemaatschappij ruim USD 40 miljoen schuldig. President Desi Bouterse heeft tijdens een persconferentie in Nickerie laten weten dat er daarvoor een aflossingstraject is afgesproken met de oliemaatschappij.

Verder heeft het Surinaamse staatshoofd laten weten dat de regering afrondende gesprekken voert met Venezuela, om olie goedkoper van daaruit te importeren. Naar zeggen van de president zal daarmee de staat maandelijk USD 10 miljoen besparen.

Afgelopen zaterdag was er al sprake van schaarste:

Breaking nieuws !!!!😱😱😱😱😱😱😱😱geen unleaded mensen !!!!!! Niet normaal !!! No bezine share zoveel als mogelijk.6maart kerkplein 10 uur !!!!πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ’™πŸ‡ΈπŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡·πŸ‡ΈπŸ‡·βœπŸ»βœπŸ»βœπŸ»βœπŸ»βœπŸ»βœπŸ»βœπŸ»β€οΈ Posted by We zijn Moe-dig on Saturday, 29 February 2020