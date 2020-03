Tiener in hals gestoken tijdens vechtpartij

Een 18-jarige jongen is zaterdag in het district Wanica gestoken in zijn hals met een scherp voorwerp tijdens een vechtpartij. Hij moest medisch behandeld worden en verkeert buiten levensgevaar.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer een hevige woordenwisseling had met een jongeman die uitmondde in een vechtpartij. Daarbij haalde de verdachte plotseling een scherp voorwerp tevoorschijn en stak het slachtoffer in zijn hals.

Na de daad maakte de verdachte zich uit de voeten. De Surinaamse politie kreeg de melding van de steekpartij en ging ter plaatse voor onderzoek.

Vermoedelijk gaat het om een slepende ruzie tussen de jongemannen die uit de hand is gelopen. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.