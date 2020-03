Doorgedraaide man vernielt auto, steekt huis in brand en pleegt zelfmoord

Dit is over van de woning van een man in Suriname die vandaag zou zijn doorgedraaid en daarbij het huis in brand stak. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man eerst zijn eigen auto zou hebben vernield, daarna zijn huis in brand stak en vervolgens zelfmoord pleegde.

Dit zou zich hebben afgespeeld aan de Kampong Kitjilweg te Saramacca, in de buurt van Kampong Baroe. Het zou gaan om een man die beter bekend is als ‘Bouta van Saramacca‘. Hij was gewapend met een jachtgeweer.

Toen de politie ’s ochtends de melding van brand binnen kreeg en naar het adres ging, dreigde de man zichzelf al neer te schieten als de wetsdienaren dichterbij zouden komen. Zijn motief is nog onduidelijk. Vermoedelijk is er sprake van problemen in de relationele sfeer.

Deze video van de brand werd eerder via social media verspreidt:

BreakinG UIT sARAMACCA.Darnoud meer bekend als Bouta van Sarca schiet op zijn vriendin, beschadigd haar auto steekt vervolgens zijn eigen woning in brand en pleegt zelfmoord.App flash op 8888900 en ontvang alle flashberichten op ue mobiel.DUS NIET MEER WACHTEN OP FB Posted by Actionnieuws suriname on Monday, 2 March 2020