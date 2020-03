‘Personen ontslagen die hebben gespeeld met beelden van Safe City project’

Het Safe City project in Suriname beschikt momenteel over 122 locaties, met elk gemiddeld drie camera’s. Alle beelden worden doorgestuurd naar het Command Center waar deze voor maximal zes maanden worden opgeslagen in de datacenter. Dit brengt uiteraard privacy issues met zich mee.

Maar volgens de coördinator e-government Gardelito Hew A Kee, wordt ervoor gewaakt dat de privacy van anderen niet geschonden wordt. In gevallen waarbij men zich vergrepen heeft aan ‘het spelen met beelden’, zijn volgens hem ook personen ontslagen.

Volgens Hew A Kee wordt er constant gewerkt aan het verbeteren van het systeem. Zo zijn er op 8 locaties in Paramaribo extra palen met een camera geplaatst, om hoeken die moeilijk zichtbaar bleken, toch in beeld te krijgen.

Het camera project zal bij uitbreiding ook voor bredere maatschappelijke thema’s worden ingezet. Een daarvan is milieuvervuiling. Volgens Hew A Kee zijn er reeds gesprekken geweest met de Surinaamse milieupolitie. De overheid maakte onlangs namelijk bekend dat zij hard gaat optreden tegen milieu vervuilers: