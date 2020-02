Plantenkas Barronschool te Moengo doet het goed

De plantenkas van de Barronschool te Moengo doet het goed. De leerlingen van de school hebben amsoizaadjes uitgezaaid, die overgeplant zullen worden in het hydroponic systeem dat is opgezet in de plantenkas. Ermond Kromopawiro, ressortleider van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Marowijne en beleidsmedewerker Barbara Hegeman deden de school aan om de vorderingen te bezichtigen. De plantenkas is door LVV opgezet

In 2019 introduceerde het ressortkantoor Marowijne het telen van gewassen volgens het hydroponic systeem op de OS Zink Kampoe in Moengo. Sindsdien hebben diverse Surinaamse scholen hiervoor belangstelling getoond en het ministerie van LVV-ressort Marowijne benaderd voor de nodige ondersteuning en begeleiding.

Meester Poeketie van de Barronschool, belast met landbouwonderwijs, bezocht het ministerie voor informatie met betrekking tot onder andere materialen, meetinstrumenten en nutriënten om te starten met het hydroponic systeem. De opgedane kennis is gedeeld met de overige leerkrachten en leerlingen zodat die ook kunnen omgaan met de instrumenten en het gebruik van de nutriënten.

Het ministerie stimuleert het planten in plantenkassen, vanwege de vele voordelen. Een hiervan is het verminderden van de vernietigende gevolgen van de wereldwijde klimaatsverandering. LVV-ressort Marowijne heeft eerder ook al trainingen verzorgd en informatie verstrekt aan belangstellenden over moderne teelttechnieken en methoden.

LVV-minister Rabin Parmessar is grote voorstander van agrarische educatie en blijft het ook stimuleren. Agrarische kennis is niet alleen voor het LVV-personeel maar ook voor boeren, de jeugd en andere belangstellenden. Dit zal in de toekomst leiden tot een groter bewustzijn op het gebied van voedselveiligheid en garandeert ook voedselzekerheid in Suriname, meldt LVV.