Passion brengt nieuwe single ‘Aboma’ uit samen met ENVR uit Suriname

De populaire Haagse Urbankawina formatie Passion heeft vrijdag weer een nieuwe single uitgebracht. En ook dit keer heeft de band samengewerkt met een artiest uit Suriname. Niemand minder dan ENVR is ook te horen op de nieuwe Passion track ‘Aboma‘.

“De samenwerking met ENVR stond al een aantal jaar op de planning en toen we ‘Aboma’ naar hem stuurde was het gelijk raak, vertelt voorzanger Alvin aan de redactie van Waterkant.Net. Eerder heeft de band samengewerkt met de Surinaamse zanger Benjamin Fayah voor het nummer ‘Kowru Ati’.

“We brengen nu de echte urban kawina sound naar buiten en laten zien dat we met onze sound gewoon met de top van de urban muziek mee kunnen draaien” aldus Alvin. Het nummer is donderdag ook opgenomen in de bekende La Vida Loca playlist en dat is zeker een prestatie voor een Surinaamse band.

Passion timmert behoorlijk aan de weg en mag dit jaar haar vijfde verjaardag vieren. Dat doet de band met een grote Birthday Bash op zaterdag 13 juni 2020 in de Maassilo Rotterdam!

Luister naar Aboma hier via Spotify op https://sptfy.com/aboma. Kijk voor meer info over de band Passion op www.urbankawina.com.