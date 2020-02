Kunstenaar wil vervallen en ongebruikt Suralco zwembad te Moengo renoveren

De in Suriname verblijvende Zwitserse kunstenaar Moritz Ebinger wil het oud, vervallen en ongebruikt Suralco zwembad te Moengo, renoveren en weer laten functioneren. Hij is al begonnen met wat werkzaamheden, maar moet nog veel doen en roept ook de hulp in van volwassenen, leerkrachten, tieners en kinderen.

“In de zomer van 2018, realiseerde ik voor de Tembe Art Studio een muurschilderij in het ziekenhuis gedeelte van het museum. Toen viel mijn oog op het zwembad naast de brandweer. Als kunstenaar wil ik het zwembad, zo goed mogelijk weer laten functioneren. Enerzijds door inspiratie en fantasie anderzijds ook door aanpakken en actie. Met de bedoeling dat de lokale bevolking, de overheid en Surinaamse sponsoren het project overnemen” aldus Ebinger.

Intussen heeft hij met behulp van door hem betaalde vakmensen en vrijwilligers, het oude water afgepompt, gras gemaaid, een wespennest verwijderd, veel opgeruimd en gespreken gevoerd met mensen van de overheid om te kijken naar toekomst mogelijkheden.

“Maar er moet nog heel veel gebeuren o.a. verder schoonmaken, timmerwerk rondom het zwembad, de schuren in het beton moeten gemaakt worden, het dak moet worden gerepareerd, stroom moet worden aangelegd en wat loodgieters werk, zoals pompen” zegt de kunstenaar.

Op de wanden van het bad wil hij een kunstwerk schilderen. Als het aan hem ligt wordt er een badmeester in dienst genomen en wordt het spoedig opengesteld voor de gemeenschap. Dit hoopt hij te realiseren met behulp van volwassenen, leerkrachten, tieners en kinderen.

“Door samen op te ruimen, te poetsen en het repareren om straks te genieten in een zwembad. Gesteund door het Mondriaan Fonds en Stichting Kibii ga ik het voortouw nemen. Ik ben echter aangewezen op lokale samenwerkingen! Een ieder die wil helpen kan zich per direct aanmelden bij het Tembe Art Studio, Moengo 0341041/8755005 of direct bij mij: +597 8111936”.