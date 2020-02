Advocaat van Hoefdraad: ‘Bericht Starnieuws over niet verschijnen bij verhoor is niet waar’

De Surinaamse minister van Financiën Gillmore Hoefdraad is niet te spreken over een artikel van nieuwssite Starnieuws, dat de minister afgelopen woensdag niet zou zijn verschenen bij de politie om gehoord te worden in de strafzaak tegen ex-governor Robert van Trikt. Dit bericht is volgens de advocaat van Hoefdraad, de heer F.F.P.Truideman, volkomen bezijden de waarheid. De advocaat eist daarom een rectificatie van Starnieuws.

Vanwege geplande uitlandigheid van de minister had zijn advocaat in het schrijven aan de pg uitdrukkelijk verzocht: “Indien en voorzover cliënt op enig moment gehoord/verhoord zal worden, verzoek ik u mij hiervan tijdig in kennis te stellen en ons de gelegenheid te geven bij het verhoor aanwezig te zijn”.

Pas op vrijdag 28 februari 2020 in de middag, ontving de minister een oproep van de Politie om op zaterdag 29 februari gehoord te worden, terwijl de minister op die dag vertrekt naar het buitenland, zegt zijn advocaat.

De advocaat van Hoefdraad zegt hierover: “De minister heeft eerder zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd en betreurt de gang van zaken en de ongecontroleerde berichtgeving hieromtrent. Voor wat betreft de berichtgeving aangaande het verzoek aan Hoefdraad om uitleg te geven in het parlement, heeft de advocaat zijn client geadviseerd dat, in het belang van het onderzoek, eerst het verhoor door de justitiële autoriteiten af te wachten.