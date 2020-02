Busje vliegt in brand bij het starten op erf

Dit busje is vanmiddag rond 16.00uur in brand gevlogen op een erf voor een woning aan de Commissarisweg toen de bestuurder het wilde starten.

Het Korps Brandweer Suriname kreeg de melding van de autobrand via het Surinaamse Command Center en dirigeerde ter plaatse. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het busje geheel van de binnenkant en een deel van de buitenkant is verwoest door de brand.

Volgens de bestuurder is de brand ontstaan door kortsluiting. Dit omdat het busje een benzinelekkage had en geprobeerd werd die te verhelpen. Nadat er gewerkt was aan het voertuig, probeerde hij het te starten en toen ontstond er plotseling vuur.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.