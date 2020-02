Bazo-kantoor geopend te Pontbuiten

De gemeenschap van het resort Pontbuiten in het district Paramaribo is voorzien van een BaZo-kantoor. Het kantoor is op 28 februari ceremonieel geopend door minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Het filiaal is ondergebracht bij het bestuurskantoor resort Pontbuiten.

Het kantoor is voor nu bedoeld om de distributie van BaZo-kaarten in Suriname efficiënter te doen verlopen. De minister zegt dat met de komst van dit kantoor burgers van de omgeving dichterbij huis hun verzekeringspas in orde kunnen maken. Het kantoor zal aanvragen voor BaZo-kaarten in normale gevallen binnen een week afhandelen. Bij spoedgevallen zal de afhandeling sneller geschieden.

Het kantoor moet uitgroeien tot een wijkkantoor waar je alle diensten van SoZaVo kan afnemen. Burgers van dit ressort waren voorheen aangewezen op het kantoor in het ressort Latour. “Dat is te ver en te klein om twee grote ressorten te herbergen. Wij hebben besloten om de diensten verder te decentraliseren door een afdeling te openen in Pontbuiten, zodat de mensen niet zo een grote afstand hoeven af te leggen. Het nieuwe kantoor brengt met zich mee een besparing van tijd energie en geld, die ook productief kan worden omgezet”, aldus de bewindsman.

De BaZo-kaart is bedoeld om Surinaamse burgers van 0-16 jaar en vanaf 59 jaar naar boven van gratis medische zorg te voorzien. Ook personen die niet zelf voor hun verzekeringspas kunnen betalen en buiten eerdergenoemde groepen vallen kunnen ook een beroep doen op het ministerie. Het ligt in de planning om in de komende drie maanden een wijkkantoor te Drietabetje te openen. Hetzelfde zal gebeuren te Atjoni en Apetina.