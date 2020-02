Voertuig op erf familie moordverdachte vermoedelijk in brand gestoken

Dit voertuig, dat staat op een terrein van de familie van moordverdachte Vidjai J., is afgelopen maandag in de vroege ochtend afgebrand. Vidjai J. wordt verdacht van de spraakmakende moord op de 16-jarige Dion Beeldstroo en zijn eigen moeder in Suriname. Het vermoeden bestaat dat de brandstichting een wraakactie is.

Het huis van de familie van Vidjai J. was al eerder in het nieuws, toen nabestaanden van Beeldstroo voor zijn uitvaart met zijn kist voor het huis van de familie stonden. De kist werd toen voor de poort, buiten het erf neergezet. Daar werd ook nog gedanst.

Naast het voertuig op de foto, raakte ook een ander voertuig beschadigd door vuur. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak.