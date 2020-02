Telefonerende autobestuurster verliest controle over stuur en ‘vliegt’ in trens

De be­stuur­ster van deze auto verloor woensdagmiddag iets na 12.00u de controle over het stuur en ‘vloog’ met haar voertuig in een trens langs de Cassialaan in Suriname.

De vrouw reed over de Cassialaan gaande in de richting van Highway. Bij een bocht midden in van de straat verloor zij de controle over het stuur waarna het voertuig van de weg raakte en vervolgens in de trens tot stilstand kwam.

Volgens ooggetuigen verloor de autobestuurster de controle omdat zij aan de telefoon was en de bocht met een sneleid beschreef. Zij kwam met de schrik vrij.

Het voertuig raakte licht beschadigd. Een Surinaamse sleepdienst werd ingeschakeld om het uit de trens te takelen.