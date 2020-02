Medewerkster goud opkoopbedrijf verduistert groot bedrag in US dollars

De 38-jarige Saskia S., die bij een goud opkoopbedrijf in Paramaribo werkzaam was, wordt ervan verdacht een groot geldbedrag in Amerikaanse dollars van die onderneming te hebben verduisterd. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Zij en haar man Mirano G. (28) zijn op respectievelijk 15 en 24 februari van dit jaar door de afdeling Fraude aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Haar man Mirano is overtreding van de wet Strafbaarstelling Money Laundering en heling ten laste gelegd meldt de politie.

In belang van het onderzoek zijn er ook enkele luxe motorrijtuigen uit handen van dit duo in beslag genomen