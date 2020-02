Gerenoveerde afdeling Radiologie van AZP is stap vooruit in betere zorg

De afdeling Radiologie binnen het Medisch Diagnostisch Behandel Centrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is afgelopen maandag na renovatie wederom opengesteld. De afdeling is met steun van de Staatsolie Foundation gerenoveerd en heringericht tot een patiëntvriendelijke ruimte die voldoet aan de gewenste standaarden.

Ziekenhuisdirecteur Claudia Marica-Redan is zeer ingenomen. Volgens haar zet het ziekenhuis in Suriname hiermee en met behulp van bevriende donateurs een stap vooruit in betere zorg. Volgens de directeur is het AZP op weg naar de status van een gecertificeerd ziekenhuis. De afdeling Radiologie is reeds ISO Health gecertificeerd.

Marica-Redan legt uit dat het ziekenhuis momenteel het referentiecentrum voor geheel Suriname is, wat inhoudt dat voor bijzondere gevallen op het gebied van diagnostiek iedereen naar het ziekenhuis wordt verwezen. Op de afdeling Radiologie melden zich jaarlijks ruim 100.000 gevallen met een gemiddelde van 250 personen per dag. “…en dat zegt dan heel veel over onze afdeling,” aldus de AZP-directeur.

Het gaat volgens haar om personen die vanwege fracturen een foto moeten maken, echo’s moeten maken, een biopte laten afnemen of een mammogram moeten maken. Verder worden er ook radiologische interventies gedaan. Directeur Marica-Redan legt uit dat recent de afdeling CT Scan ook onder de afdeling Radiologie valt, waardoor de laatstgenoemde afdeling het beheer heeft over de CT Scan.

De afdeling radiologie is volgens de directeur één die in de lift is. Het ziekenhuis wil niet achterblijven in technologie, omdat diagnostiek ook zeer belangrijk is voor het bepalen van het ziektebeeld van een patiënt. “Je moet er heel snel bijzijn en ook in staat zijn om op adequate wijze die diagnostiek te bieden,” aldus de AZP-directeur, die zegt dat het ziekenhuis over vier radiologen beschikt bijgestaan door een team van laboranten en verder is er ook high tech medical equipment in huis.

Directeur Marica-Redan benadrukt dat apparatuur en menskracht niet alles is. “We moeten op gegeven moment ook werken aan de patiëntomgeving en dat hebben we vandaag kunnen opleveren met behulp van Staatsolie”. Zij spreekt van een modernere, grotere en gekoelde patiëntvriendelijke wachtruimte met een kinderhoekje. Het realiseren van deze zaken met hulp van bevriende donateurs is volgens de directeur een stap vooruit zetten in betere zorg.

Er wordt volledig gedigitaliseerd gewerkt, waarbij de patiënt dus niet hoeft te wachten op papierwerk. De wachttijd wordt hierdoor verkort tot ongeveer een halfuur. Alles dat digitaal is vastgelegd wordt dan opgestuurd naar de behandelende medicus. De afdeling Radiologie is open van 07:00 uur tot 21:00 uur.