Bouterse brengt werkbezoek aan Nickerie

De Surinaamse president Bouterse is op dit moment in Nickerie. Volgens de NDP Facebook pagina Faya Pèpre Nieuws (FPN) is hij daar op werkbezoek. Het bezoek was echter nergens aangekondigd. Onduidelijk is vooralsnog of het een werkbezoek is als president of als voorzitter van de NDP.

Binnen de NDP rommelt het namelijk in Nickerie en zo vlak voor de verkiezingen zou Bouterse daar wat plooien binnen de partij kunnen glad strijken. Zo zou NDP parlementariër Rachied Doekhie eerder in een conflict zijn geraakt met zijn partijgenoot Johnny Mahespalsingh.

Ook tussen NDP’er William Waidoe en Doekhie speelt het een en ander. Wellicht dat de Surinaamse president en voorzitter van de NDP een lijmpoging gaat ondernemen. Dat zou zo net voor de verkiezingen wel voor de hand kunnen liggen.

Het is namelijk heel goed mogelijk dat de NDP Doekhie samen met Waidoe als de ‘Winning Team’ gaat presenteren in het rijstdistrict.