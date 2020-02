Bijna 200.000 bezoekers voor Suriname expositie in Amsterdam

De Grote Suriname Tentoonstelling in Amsterdam, is een van de drukst bezochte exposities ooit in de Nieuwe Kerk. De expositie die dit weekend voor het laatst te zien is, trok 183.000 bezoekers. Het laatste weekend is helemaal uitverkocht.

Wegens succes werd de tentoonstelling, die begin oktober opende, een maand verlengd. Volgens De Nieuwe Kerk hadden veel van de bezoekers betrekkelijk weinig kennis van het land en zijn gedeelde geschiedenis met Nederland.

“Er kwamen veel Surinaamse Nederlanders kijken. Opvallend waren de vele families, die soms zelfs met vijf generaties kwamen. Vaak gingen bezoekers spontaan met elkaar in enthousiast gesprek” aldus de organisatie.

Zondag is er nog speciale aandacht voor muziek in het avondprogramma. Diederik Samwel, auteur van het boek Sranan Gowtu en nog vijf andere boeken over Suriname, geeft op zondag 1 maart een stoomcursus Surinaamse muziek. Daarin vertelt hij hoe in een klein land een bloeiende muziekcultuur is ontstaan waarin invloeden uit alle windstreken doorklinken.

Gaandeweg onderbouwt hij de stelling van onderzoekers van de Amerikaanse Harvard University die Surinaamse kaseko beschouwen als het best bewaarde geheim uit de internationale muziekgeschiedenis.

Samwel krijgt tijdens zijn inleiding muzikale ondersteuning van zanger en entertainer Edgar Burgos, al ruim dertig jaar frontman van Trafassi, bekend van de klassieker Wasmasjien.