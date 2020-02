SV Ratio wint beker in veteranen voetbalwedstrijd ‘Suriname tegen Guyana’

De Surinaamse veteranenvoetbal vereniging SV Ratio heeft afgelopen weekend in Guyana, deze kampioensbeker (foto) mee naar huis genomen. De voetbalclub was in het weekend in ons buurland om het op te nemen tegen de Georgetown Allstars, een team van top veteranenvoetballers in Guyana.

Het bezoek aan Guyana volgde op een eerdere uitnodiging van SV Ratio, waarbij de Guyanezen rond Srefidensi vorig jaar in Suriname waren. Het doel van deze wedstrijden is om het veteranenvoetbal wat meer aandacht tegen zegt Robert Wouter tegen de redactie van Waterkant.Net.

De wedstrijd, die afgelopen zaterdag 22 februari in Guyana met 0-1 werd gewonnen, stond ook in het teken van activiteiten rond het 50-jarig bestaan van de Republiek Guyana op 23 februari. In Guyana werd de wedstrijd ook neergezet als een match ‘tussen Suriname en Guyana’.

Volgens Wouter zal het in de toekomst niet blijven bij deze twee landen. Ook Frans-Guyana zal binnenkort participeren in dit gezamenlijk initiatief om veteranenvoetbal een push te geven.