Nieuw inflight entertainment op SLM vluchten Miami en Curaçao

In samenwerking met leverancier Flymingo introduceerde Surinam Airways op 25 februari 2020, inflight entertainment aan boord haar B737-700 vliegtuigen. De introductie vond plaats op de vluchten van en naar Miami en Curaçao.

De B737-700 vliegtuigen onderhouden de regionale routes van de SLM. SLM passagiers aan boord regionale vluchten kunnen gratis content streamen vanuit het aangeboden assortiment naar hun eigen laptop, smartphone of tablet, maar dienen uiteraard gebruik te maken van hun headsets zodat ze anderen niet storen.

Passagiers kunnen kiezen uit een reeks van Hollywood en Bollywood films, documentaires, tv- shows, cartoons, muziek en games. Het systeem is zeer gebruikersvriendelijk.

Aan passagiers die op de een of andere manier geen apparaat bij zich hebben is ook gedacht.Voor deze passagiers zullen via de algemene “ overhead monitor “ films worden afgespeeld.

Surinam Airways blijft innovatief werken aan haar dienstverlening en is trots ook deze dienst te mogen aanbieden.