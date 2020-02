Minister wil nieuwe snelweg ‘Desi Delano Bouterse Highway’ noemen

Als het aan minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie ligt gaat de nieuwe snelweg in Suriname de ‘Desi Delano Bouterse Highway‘ heten. Dat zei Chotkhan tijdens de NDP massameeting eergisteren.

De Nieuwe Highway is 9.6 km. lang en ligt tussen de Afobakaweg en de John F. Kennedy Highway. Via deze ontsluitingsweg moet vooral de Johan Adolf Pengelluchthaven, gezien het drukke verkeer over de Indira Gandhiweg, makkelijker te bereiken zijn.

De oplevering van de Nieuwe Highway was voorzien voor november 2020, maar zal in maart al geschieden. De weg zelf is zo goed als af. Alleen de belijning en bebording moeten nog komen.

Ook de brug in de Nieuwe Highway is grotendeels af; de 400m lange oeververbinding over de Pararivier moet nog van een toplaag asfalt worden voorzien, alsook de aansluitingswegen.

Chotkan noemde de aanleg van de snelweg één van de mooie projecten van deze president voor het gehele volk en wil de nieuwe highway daarom naar de Surinaamse president vernoemen.