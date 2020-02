‘Geen fraude met helikopter bij verkiezingen Suriname’

Majoor Faried Ilahibaks van het Nationaal Leger van Suriname heeft deze week gereageerd op de verschillende geruchten over de Russische helikopter, die onder supervisie is van het leger. Hij benadrukt dat het plegen van fraude met de helikopter bij de algemene- vrije en geheime verkiezingen nooit op de agenda heeft gestaan.

“De helikopter wordt slechts ingezet voor het transporteren van materiaal naar gebieden in het binnenland. Hoe zouden we een aantal tonnen moeten vervoeren naar afgelegen gebieden?”, aldus majoor Ilahibaks tegen het Nationaal Informatie Instituut.

Het gaat om vracht welke bovendien niet met de auto of de boot getransporteerd kunnen worden naar de dorpen. Hij doelt hiermee op onder andere zonnepanelen, materiaal voor de watervoorziening, ook masten voor de telecommunicatie en de verbrandingsovens die in het kader van het Milieu Plan van president Desiré Bouterse worden geplaatst in verschillende districten. “Op dit moment is er geen betere mogelijkheid dan met het equipment van de Russen het materiaal te vervoeren naar de verre dorpen.”

Het transportvliegtuig is op 17 febrauri 2020 ingezet om vuilverbrandingsovens ten behoeve van het milieuplan van president Desiré Bouterse te transporteren. Op deze dag is een operatie vanuit het vliegveld van Zorg en Hoop naar de dorpen Snesi Kondre en Langatabbetje uitgevoerd. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid benadrukte ook dat de helikopter alleen ingezet zal worden voor de ontwikkeling van het binnenland.

“Als alles goed is moet deze helikopter op 15 mei 2020 huiswaarts keren. We zijn Rusland dankbaar dat zij ons helpen om het binnenland verder tot ontwikkeling te brengen door een van hun helikopters beschikbaar te stellen” zegt de majoor.