Daklozen in Suriname in het zonnetje gezet

Rotaract Club of Genesis in Suriname, heeft in samenwerking met de Surinaamse Stichting Dak en Thuislozen, 46 daklozen in het zonnetje gezet. Dit allemaal in het kader van project ‘Giving Back To The Homeless’.

“We hebben de daklozen van de straat gehaald, hebben hun haren en nagels geknipt, gebaad en ze kregen erna nieuwe kleiding en een pakket met een slipper, tandenborstel, baddoek, okselspray en een stevige maaltijd” aldus Samuel Blankendal van de club.

De stichting kreeg van de club ook artikelen waar zij een tekort aan heeft om het werk goed te doen zoals: handschoenen, mondskapjes, handsanitizers, tondeuses, baddoeken en crème.

“We zouden 30 daklozen die dag helpen maar het zijn er 46 geworden. Big Shout Out naar de mensen van de stichting die elke dag met deze groep bezig is. Respect!” aldus Blankendal:

