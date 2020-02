Braziliaanse moordverdachte aangehouden door RBT Oost

De 39-jarige Braziliaan Daniël de J. is door leden van het Regio Bijstand Team Oost (RBT Oost) bijgestaan door leden van het Nationaal Leger op donderdag 20 februari opgespoord en aangehouden.

Daniël is vermoedelijk lid van de roversbende die een militair het afgelopen jaar om het leven heeft gebracht in het Anapaike gebied te Benzdorp.

Het Directoraat Nationale Veiligheid van het leger heeft een belangrijke rol gespeeld in het zichtbaar maken van deze verdachte. Daniël is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in het belang van het onderzoek, in verzekering gesteld.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak, meldt het Korps Politie Suriname op haar website.