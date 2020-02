WHO waarschuwt voor corona-pandemie, ook Suriname bereidt zich voor

De wereld moet zich voorbereiden op een corona-pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag. In totaal is het coronavirus nu in 34 landen vastgesteld. Hoewel er tot nu toe geen geregistreerde gevallen met dit COVID-19 virus in Suriname zijn, hebben de Surinaamse autoriteiten diverse voorbereidingsmaatregelen getroffen.

Zo is er een National Public Health Response team samengesteld door het ministerie van Volksgezondheid en een focal point van de Pan American Health Organization (PAHO), onder leiding van de directeur van Volksgezondheid, om Suriname voor te bereiden.

Ook werd het Centraal Medisch Laboratorium, met de steun van PAHO, het eerste laboratorium in het Caraïbisch gebied dat reagentia en training (op 4 en 5 februari) kreeg voor detectie van het virus. Het lab is nu uitgerust om op het Corona virus te screenen en zo COVID-19 te bevestigen.

Ondertussen vallen er steeds meer slachtoffers en de uitbraak van het virus in Zuid-Korea, Iran en Italië baart de WHO grote zorgen.