VIDEO: Verkeersruzie in Suriname beslecht met harde klap

Tijdens een verkeersruzie na een aanrijding in Suriname, heeft een man hard uitgehaald naar een ander. Door de slag viel het slachtoffer op het harde asfalt en bleef daarna roerloos liggen. Dat is te zien in onderstaande video die momenteel rond gaat op social media.

Het filmpje is opgenomen in het centrum van Paramaribo; de datum is niet bekend. In het filmpje is te zien hoe twee mannen aan het discussiëren bij en verkeersongeval tussen een bus en een personenwagen. Een van de mannen in het wit gedraagt zich erg agressief en is aan het schelden.

Plotseling wordt hij stil, draait zich half om en haalt uit het niets hard uit naar de andere man. Nadat hij hem in het gezicht klapt, duwt hij het slachtoffer nog even. Deze valt direct op het harde asfalt. Hoewel van een afstand is gefilmd is duidelijk te horen dat de man een behoorlijke smak tegen de grond maakt.

De agressieve dader blijft daarna schelden en bekommert zich niet om het slachtoffer. Op dat moment komen omstanders kijken wat er aan de hand is.