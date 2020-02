LVV wil Nickerie fruitvliegvrij houden voor export manja’s

Medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn in het district Nickerie bezig de voorkomens van de Carambola fruitvlieg te onderzoeken. Nickerie is vanaf 2016 door LVV geïdentificeerd als gebied van waaruit fruit, in het bijzonder manja, naar het buitenland mag worden geëxporteerd. Dit omdat de Carambola fruitvlieg in dit district bijna niet voorkomt.

Een van de eisen voor de export van fruit naar onder andere Europa, is dat de gebieden van waaruit het fruit afkomstig is, geen insecten waaronder de Carambola fruitvlieg mogen voorkomen. Nickerie was 9 weken lang fruitvliegvrij geweest, totdat 2 weken geleden er weer voorkomens van dit insect werden geconstateerd.

Dit komt omdat burgers fruit uit andere delen van Suriname die niet fruitvliegvrij zijn, naar Nickerie hebben gebracht waardoor het district weer is besmet. LVV-medewerkers hebben op verschillende locaties in het district fruivliegvallen geplaatst. Alice van Sauers, fruitvliegdeskundige, geeft aan dat er 2 soorten vallen zijn gebruikt. De Jacksonval voor de mannetjes fruitvlieg en de Macvilleval, waarmee alle vruitvliegen kunnen worden gevangen.

Over 2 weken zullen de vallen worden gecontroleerd, om na te gaan of de Carambola fruitvlieg nog in het gebied aanwezig is. Het ministerie van LVV doet een dringend beroep op de Surinaamse burgers om geen fruit vanuit andere gebieden naar Nickerie te brengen. Als dat toch gebeurt, wordt geadviseerd het fruit volledig op te eten of het in water te vernietigen.