Inbrekersbende van vijf opgerold door politie

De politie heeft na uitgewerkte informaties een bende van vijf inbrekers aangehouden en opgesloten. Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op donderdag 13 februari de 23-jarige Gregory C na uitgewerkte informatie op de kruising van de Drambrandergracht en Beterwonenstraat aangehouden.

Gregory wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verschillende inbraken gepleegd met zijn kompanen Chivarello A.(19), Titus D.(24) , Kurt C.(19) , Oesafo K.(18) en het 17-jarig tiener meisje O.K. De kompanen van Gregory zijn voor hem aangehouden. Het meisje is intussen in vrijheid gesteld.

De overige verdachten waaronder Gregory C., Chivarello A. , Titus D., Kurt C., en Oesafo K. zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Gezien het feit dat zij meer op hun kerfstok hebben wordt het onderzoek voortgezet door rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten, meldt het Korps Politie Suriname.