Grote mensenmassa op de been bij NDP massameeting Veerplein

De eerste massameeting van de Nationale Democratische Partij in 2020, heeft maandagavond 24 februari veel mensen naar het Veerplein getrokken. Op het plein wordt ook stil gestaan bij de herdenking van de staatsgreep op 25 februari 1980.

Volgens Purple Tv zou het gaan om zeker 30.000 mensen. Op het Revo-plein zullen om middernacht kransen worden gelegd. Ook zijn er speeches van diverse NDP toppers waaronder de president van Suriname, Desi Bouterse.

Het was vanmiddag heel druk in de binnenstad van Paramaribo. Omstreeks 16.00u werd in verband met activiteiten van de NDP en herdenking van de ‘Dag Der Bevrijding en Revolutie’ het verkeer rond het Revo-plein omgelegd.

De beelden:

De grote massa op het Veerplein. 35 k + …. Posted by Purple TV on Monday, 24 February 2020