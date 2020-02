Dodelijk verkeersongeval vermoedelijk door technisch mankement voertuig

Het eenzijdig verkeersongeval, waarbij een persoon maandag het leven liet in Suriname, is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door een technisch mankement aan het voertuig. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er plotseling een probleem zou zijn met een ball joint van het voertuig.

Hierdoor verloor de bestuurder de controle over de besturing van het voertuig, waarna het voertuig over de kop ging en in de trens belandde. De bestuurder van het voertuig kwam ter plekke te overlijden. Twee mede inzittenden werden per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Het gaat om een voertuig met Franse kentekenplaten dat reed vanuit Zanderij richting Lelydorp. De omgekomen man zou een veertiger zijn met de initialen A.R. De gevens van de andere inzittende zijn nog onbekend.

De Surinaamse politie is nog bezig met het onderzoek.