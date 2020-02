‘Corruptie en vriendjespolitiek bij aankoop auto’s voor overheid via Rudisa’

Het Surinaamse assembleelid Krishna Mathoera zegt dat er sprake is van corruptie en vriendjespolitiek bij de aankoop van politie- en ministersvoertuigen via het bedrijf Rudisa Motor Company, van Dilip Sardjoe. De parlementariƫr wil weten waarom er geen openbare aanbesteding is geweest, meldt ABC Online.

Het zou daarbij gaan om voertuigen van het merk Ssang Young type Y400 (foto) en wel 22 voertuigen ter waarde van US$ 605.000 en ook nog 22 voertuigen, ter waarde van US$ 844.000. Ze zouden zijn aangeschaft door het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie.

Mathoera heeft president Desi Bouterse opheldering gevraagd over de aankoop van deze voertuigen bij Rudisa. Zij zal ook een brief richten aan de Rekenkamer, de CLAD en de procureur-generaal voor onderzoek.

Ook haar collega van DOE Carl Breeveld plaatste vraagtekens bij de aanschaf van voertuigen door de overheid. De minister van Openbare Werken Transport en Communicatie Vidjai Chotkan zal hier verantwoording over moeten afleggen. Indien hij dit nalaat zal de Procureur Generaal ingeschakeld moeten worden, zegt Breeveld tegen ABC.



Behalve de 22 voertuigen die volgens de bijzondere afwijkende resolutie bestemd zijn voor ministeries, zijn ook 75 pick-ups van het merk SSangYong Musso, vier bussen en vijftig motorfietsen aangeschaft voor het Korps Politie Suriname.

Echter blijkt nergens dat er hiervoor een resolutie is ingediend bij het parlement schrijft ook de Surinaamse krant De Ware Tijd.

