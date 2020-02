Zoon (9) schiet per ongeluk op vader met windbuks

Een 9-jarige jongen heeft gisteren in het district Wanica per ongeluk geschoten op zijn vader met een windbuks. De vader heeft een schotverwonding opgelopen aan zijn rechterschouderblad en moest medisch behandeld worden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat vader en zoon op een perceel waren. Daar was er een windbuks aanwezig. Op een onbewaakt moment ging de zoon aan het wapen, waardoor het afging en de vader daarbij gewond raakte.

De vader spoedde zich naar de Spoedeisende Hulp in Suriname voor medische behandeling. De Surinaamse politie werd in kennis gesteld over het voorval en ging naar de plaats voor onderzoek.

Het wapen is hangende het onderzoek in beslag genomen.