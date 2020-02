Vakantiegangster (67) door kleinzoon gestoken bij poging beroving

Een 67-jarige Surinaams-Nederlandse vrouw, die op dit moment op vakantie is in Suriname, is afgelopen vrijdag door een kleinzoon van haar gestoken toen hij haar wilde beroven. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond 20.30u gebeurde aan de Martin Luther Kingweg, niet ver van de Cassialaan.

De kleinzoon had de vrouw aangeboden om haar naar familie te brengen met de auto. Na een poos te hebben gereden zou hij even uit de auto zijn gestapt om te gaan plassen. Op dat moment voelde de vrouw plotseling dat ze gewurgd werd en dat de kleinzoon om geld vroeg.

De vrouw begon tegen te stribbelen en probeerde de auto uit te komen. Dit lukte en ze werd daarbij door de kleinzoon in haar been gestoken met een mes. Medeweggebruikers die dit zagen gebeuren schoten de vrouw te hulp en waarschuwden de politie.

Die kon de kleinzoon ter plekke aanhouden. Door de steekwond bloedde de vrouw hevig en werd ze met de ambulance naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd. De aangehouden kleinzoon verklaarde tegenover de politie dat hij er zelf niets mee te maken, maar dat drie mannen hen probeerden te beroven.

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname, ging het om een kleinzoon van een zus van het slachtoffer. De vrouw zou met een sjaal zijn gewurgd, aldus de krant.