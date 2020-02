NPS misnoegd over de wijze waarop de NDP met haar vlaggen omgaat

De Nationale Partij Suriname (NPS) is niet te spreken over de onsportieve en onmaatschappelijke manier waarop de Nationale Democratische Partij (NDP), steeds weer omgaat met vlaggen van de NPS.

Zo was afgelopen week in onderstaand filmpje duidelijk te zien, dat een dame onder druk van een NDP-propagandist, hortend en stotend antwoord moest geven over de NPS vlag die bij haar thuis geplaatst is.

Er wordt daarbij verder niet geschroomd om onwaarheden te verkondigen; dat de vlag geplaatst zou zijn met de belofte dat de NPS zal voorzien in werk- en woongelegenheid voor haar.

Deze uitspraak is zeer verwerpelijk omdat de NPS zich niet leent voor dit soort vormen van politiek. De partij is faliekant tegen een beleid waar mensen gebrainwashed en/of monddood worden gemaakt, aldus de NPS zondag in een verklaring.

“Ook wordt er niet geschroomd om filmpjes te maken waarbij te zien is dat personen worden aangezet tot toneelopvoering, waar ze de schijn op na houden dat er tegen hun wil vlaggen op hun adressen zijn geplaatst” aldus de partij. Dat bleek ook vorige week toen beweerd werd dat dat NPS vlaggen zonder toestemming waren geplaatst, terwijl die vlaggen wel met toestemming van de eigenaar waren geplaatst.

De NPS geeft verder aan dat zij niet langer geteisterd wenst te worden door personen uit het NDP kamp en doet een dringend doch beleefd verzoek aan de NDP om wederzijds respect voor elkaar tonen.

Hier ook een filmpje waarin NDP’ers aan de vlag van de NPS komen: