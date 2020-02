Inbreker op heterdaad betrapt en aangehouden door buurtbewoners

Een 39-jarige man is vorige week door buurtbewoners aangehouden die hem op heterdaad betrapten tijdens een inbraak. De verdachte brak op klaarlichte dag in de woning van een bewoner aan de Mr. J. Lachmonstraat in en nam enkele goederen weg.

Ten tijde van de inbraak was de eigenaar niet thuis. De buurtbewoners die de onbekende man met goederen uit de woning zagen stappen, hielden hem aan en schakelden de politie in meld het Korps Politie Suriname.

Bij de aanhouding had de verdachte reeds een gympie van de eigenaar aangetrokken. Tijdens fouillering is er een sleutel van de woning op hem aangetroffen en in beslag genomen.

De benadeelde deed later op de dag het bureau aan en verklaarde dat ook een geldbedrag in USD is weggenomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de inbreker Dennis K. ingesloten aldus de politie.