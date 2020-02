Dode nadat auto over de kop slaat en in trens belandt

Één persoon is zojuist rond 14.30u om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van Hilly’s Chicken Farm Suriname. Dit nadat een voertuig over de kop sloeg en in de trens langs de weg belandde.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig vanuit Zanderij richting Lelydorp reed. Bij Hilly’s Chicken Farm verloor de bestuurder plotseling de controle over het stuur, met als gevolg dat het voertuig over de kop sloeg en in de trens belandde. De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. Later meer.