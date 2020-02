Safe City Project neemt 60 nieuwe camera’s in gebruik in Wanica

Het Safe City Project in Suriname is dit weekend uitgebreid naar het district Wanica. Op vrijdag 21 februari werden op 20 locaties in totaal 60 camera’s in gebruik genomen in Wanica. Deze moeten ervoor moeten zorgen dat de veiligheid in dit district een boost krijgt.

“Wanica is een bedrijvig district. Volgens statistieken heeft geen enkel ander district in Suriname zoveel ontwikkeling en investering gekend in veiligheid”, zei vice-president (vp) Ashwin Adhin bij de ingebruikname.

Deze week werd bekend dat er sinds de start van het ‘Safe City project’ in Suriname in december 2018, tot nu toe meer dan 250 misdaadzaken en verkeersovertredingen zijn opgelost.

De vp prees minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie voor de nieuwe ontwikkelingen zijn ministerie rakende. Zo komt er een nieuwe lichting van manschappen bij de politie, wat de veiligheid ten goede komt. Vice-president Adhin juicht ook de investering in voertuigen toe, “want dat geeft de manschappen de gelegenheid om sneller in te spelen bij meldingen”.

Dat de uitbreiding van dit project heeft plaatsgevonden in Wanica is voor districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost een voorrecht. “Ik heb een heel goed gevoel, vooral als het gaat om de veiligheid van de burgers”, klinkt een blije burgermoeder. De diverse locatie zijn bepaald gedurende het regulier overleg dat dc Hankers heeft met diverse instanties. Verder is ook uitgegaan vanuit welke locaties de meeste klachten uit de burgerij binnenkomen.

Met de lancering van het Safe City project in Wanica ziet de vp een hoopvollere en veiligere toekomst voor elke burger van Suriname.