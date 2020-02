N’ketia Seedo pakt goud tijdens NK Indoor Atletiek en is Nederlands kampioene

Het Algemeen Dagblad noemt N’ketia Seedo een wonderkind en een nieuwe sprintsensatie in Nederland. De 16-jarige in Suriname geboren atlete is het op één na snelste meisje van 16 aller tijden. Zaterdagavond pakte ze goud tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Indoor Atletiek.

N’ketia Seedo werd geboren in Suriname maar kwam op jonge leeftijd al naar Nederland. Vanaf haar zesde is ze al op de atletiekbaan te vinden. Ze werd op jonge leeftijd ‘ontdekt’ door de vermaarde atletiektrainer van Surinaamse afkomst Juul Acton, die ook trainer was van Dafne Schippers. Op haar elfde liep ze al op kampioenschappen.

Zaterdag heeft ze de snelste tijd neergezet op de 60 meter. Op de wereldranglijst aller tijden van atletes onder 18 jaar is Seedo hierdoor naar de tweede plaats geklommen. Alleen de even oude Amerikaanse Tamari Davis heeft iets sneller gelopen.

Posted by Juul Acton on Saturday, 22 February 2020

Nog een foto van deze topper: